Purnabakti dari MK, Anwar Usman Tulis Buku Kotak Pandora: Saya Beberkan Apa Adanya!

JAKARTA - Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman membagikan perjalanan kariernya selama 15 tahun melalui karya tulis. Ia mengungkapkan telah menulis dua buku berjudul Kotak Pandora I dan Kotak Pandora II yang berisi pengalaman selama menjabat di MK.

"Jadi itu catatan sekaligus merupakan pengalaman yang saya alami selama 15 tahun di MK. Dan saya terakhir menyusun dua buku, yaitu Kotak Pandora I dan Kotak Pandora II," kata Anwar Usman dalam acara Wisuda Purnabakti Hakim Konstitusi di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026).

Anwar mengatakan, buku tersebut mengungkap berbagai hal yang dialaminya selama bertugas sebagai hakim konstitusi. Ia menegaskan, buku itu ditulis secara jujur tanpa kepentingan tertentu.

"Saya beberkan apa adanya tanpa tendensi apa pun, apa yang saya alami, apa yang saya hadapi, dan apa yang saya lakukan," ujarnya.

Buku tersebut, lanjut dia, juga membahas upaya pribadi yang dilakukannya untuk menegakkan kebenaran, hukum, dan keadilan.