JAKARTA - Anggota DPR RI Periode 2019-2024 Kamrussamad menilai tantangan yang dihadapi Presiden Joko Widodo di lima tahun mendatang sangatlah besar. Termasuk untuk mencapai lima fokus prioritas visi misinya dalam masa pemerintahan lima tahun mendatang. Karena itu, ia meminta Presiden Jokowi untuk membuat terobosan yang inovatif yang bisa dimulai dengan membentuk kabinet yang kuat.

Dalam pidato perdananya usai dilantik menjadi Presiden Masa Jabatan 2019-2024 di hadapan Pimpinan dan Anggota MPR RI, Presiden Jokowi menjabarkan lima prioritas itu yakni peningkatan SDM unggul, melanjutkan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan akses produksi ke distribusi, penyederhanaan regulasi dengan mengusulkan UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM, serta penyederhanaan birokrasi.

“Dalam mimpi besar Presiden Jokowi untuk membuktikan arah pembangunan Indonesia ke depan, bisa dimulai dengan memilih menteri-menteri yang berani mengambil keputusan bersifat terobosan dan inovatif demi mewujudkan percepatan program Presiden Jokowi itu,” ujar Kamrussamad usai menghadiri pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu 20 Oktober 2019.

Selain itu, dalam pidatonya Presiden Jokowi menargetkan Indonesia di tahun 2045 menjadi lima besar negara maju di dunia dengan income per kapita Rp 27 juta per bulan atau Rp 325 juta per tahun. Dimana posisi kemiskinan mendekati 0 persen dengan PDB 7 miliar dollar AS.

Menurut Kamarussamad, ini merupakan mimpi besar Presiden Jokowi untuk berusaha menunjukkan roadmap masa depan Bangsa Indonesia dalam 25 tahun ke depan atau usia 100 tahun Indonesia merdeka. (ADV) (Wil)

(ris)