JAKARTA - PT Angkasa Pura I (Persero) berhasil meraih 3 penghargaan dalam ajang bergengsi "BUMN Branding & Marketing Award 2019" yang diselenggarakan oleh BUMN Track bersama Arrbey Consulting.

Adapun ketiga penghargaan yang diraih oleh Angkasa Pura I yaitu "Marketing The Innovation", "The Best Branding BUMN", dan "The Best Chief Marketing Officer (CMO) BUMN" yang berhasil diraih oleh Direktur Pemasaran dan Pelayanan Angkasa Pura I Devy Suradji.

Penghargaan diberikan oleh Ketua Dewan Juri "BUMN Branding & Marketing Award 2019" Rhenald Kasali kepada Direktur Teknik Angkasa Pura I Lukman F. Laisa di Jakarta, Selasa (5/11/2019)

“Penghargaan ini merupakan sebuah apresiasi atas berbagai upaya seluruh insan Angkasa Pura I dalam memberikan suatu pengalaman yang bernilai kepada pengguna jasa bandara udara dalam mewujudkan visi Angkasa Pura I yaitu 'Connecting the World Beyond Airport Operator with Indonesian Experience'," ujar Direktur Utama Angkasa Pura I Faik Fahmi.

"BUMN Branding & Marketing 2019" merupakan ajang bergengsi yang memberikan apresiasi kepada perusahaan BUMN dan anak perusahaan BUMN yang menunjukkan kinerja unggul dalam inovasi branding dan marketing. Memasuki tahun ke-7 penyelenggaraannya, ajang ini diikuti oleh 92 perusahaan BUMN dan anak perusahaan BUMN dengan tema "Beyond Innovation".

Ketua Dewan Juri "BUMN and Marketing 2019" Rhenald Kasali menyatakan bahwa digital marketing sebagai bagian dari transformasi digital telah membuat BUMN mampu bersaing di luar batas dan memiliki kualitas dengan global mindset. Di sisi lain, para pemenang CMO terbaik terbukti mampu menerapkan global mindset dan menggiring perusahaannya menjadi world class company.

“BUMN dinilai sudah mampu memberikan kontribusi ekonomi yang tinggi. Ada banyak fakta BUMN mulai bergerak, tidak lagi menjadi lazy company. Melalui ajang ini, bagaimana inovasi yang terus dikembangkan mampu menjadikan BUMN bersaing di kancah global,” ungkap Rhenald. (cm)

(fmi)