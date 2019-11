KALAMATA – Tornado menghancurkan sebuah pabrik minyak zaitun di Yunani terekam kamera, membawa puing-puing bangunan ke udara sementara puluhan pekerja berhasil melarikan diri.

Melansir Fox News, Jumat (8/11/2019) peristiwa itu terjadi di kota Kalamata, terletak sekitar 170 km dari Athena, ibu kota Yunani pada Senin (4/11).

Kamera keamanan menangkap momen saat angin kencang menghancurkan pabrik, membuat panel logam dan puing-puing pabrik ke udara

Namun tidak ada korban luka maupun tewas dalam insiden itu.

Media lokal melaporkan, tornado benar-benar menghancurkan sebuah gudang di pabrik minyak zaitun, yang juga merupakan produsen utama cuka.

Tornado secara umum sangat tidak biasa di Eropa, di mana angin kencang lebih lazim.

Menurut National Observatory of Athens service cuaca Meteo, ada 107 tornado di Yunani pada tahun 2018, tiga di antaranya menyebabkan kerusakan yang signifikan.

Awal tahun ini, dua anak-anak serta enam orang tewas ketika badai hebat menghantam Yunani. Badai merobohkan pohon dan tiang listrik, melemparkan kendaraan dan meninggalkan puing-puing di Halkidiki ketika cuaca buruk membawa angin kencang, hujan lebat dan hujan es.

Tornado strikes Greek factory: Camera footage shows violent winds striking the building, sending aluminum panels and other debris into the air pic.twitter.com/y8ZINvCh4f— Reuters (@Reuters) November 6, 2019