BOGOTA - Seekor kucing di Bogota, Kolombia, mendapatkan pujian dari warganet karena menyelamatkan nyawa seorang anak kecil.

Dalam rekaman yang diunggah ke Facebook menunjukkan ia melompat di depan anak berusia satu tahun untuk mencegahnya jatuh dari tangga.

Melansir Fox News, Jumat (8/11/2019) Samuel, nama anak itu terlihat merangkak di lantai sebuah rumah menuju tangga. Melihat Samuel mendekati tangga, Gatubela, nama kucing itu, bergerat cepat melompat ke anak tersebut. Akibat aksinya, si kucing menyelamatkan nyawa si bayi karena mencegahnya jatuh dari 12 anak tangga.

Gatubela kemudian berjaga di tangga sampai Samuel merangkak kembali ke tengah ruangan.

Video ini dibagikan oleh DLore Álvarez di halaman Facebook Fundación Gatos Bogotanos en Adopción. Organisasi yang fokus pada penyelamatan dan adopsi kucing.

