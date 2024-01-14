Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Longsor Dahsyat di Kolombia Tewaskan Setidaknya 33 Orang, Sebagian Besar Anak-Anak

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |21:05 WIB
Longsor Dahsyat di Kolombia Tewaskan Setidaknya 33 Orang, Sebagian Besar Anak-Anak
Foto: Reuters.
MEDELLIN - Tanah longsor yang melanda wilayah di barat laut Kolombia telah menewaskan setidaknya 33 orang, sebagian besar anak-anak. Sebanyak 19 orang lainnya terluka, sementara operasi penyelamatan korban masih berlangsung.

Tanah longsor telah menutup jalan yang menghubungkan kota Medellín dan Quibdo sehingga orang-orang meninggalkan mobil mereka dan berlindung di dalam rumah, kata seorang pejabat sebagaimana dilansir BBC.

Tanah longsor kembali terjadi, mengubur mereka dan beberapa kendaraan.

Presiden Kolombia Gustavo Preto telah menjanjikan “semua bantuan tersedia” untuk wilayah Choco.

Longsor terjadi di dekat komunitas Carmen de Atrato, kata seorang pejabat setempat.

Sebanyak 60 orang mengungsi di dekat persimpangan jalan. Rumah itu penuh dengan perempuan dan anak-anak kecil, kata seorang pria yang selamat dari kejadian tersebut kepada media lokal.

Memilih untuk berbicara secara anonim kepada surat kabar El Tiempo, dia mengatakan sosis dan pisang goreng telah ditawarkan kepada mereka yang masuk ke dalam gedung setelah hujan lebat.

Namun kemudian, dalam hitungan detik, tanah longsor menyapu rumah dan mobil di sekitarnya.

Dalam postingan di X, Wakil Presiden Francia Márquez Mina mengatakan lembaga bantuan, pemerintah daerah, polisi dan tentara semuanya telah dikerahkan untuk mendukung upaya pencarian dan penyelamatan di provinsi Choco.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
tanah longsor Kolombia
