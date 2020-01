SYDNEY - Ahli ekologi di Australia memperkirakan hampir setengah miliar hewan, termasuk reptil, mamalia dan burung telah mati dalam kebakaran yang melanda negara itu sejak September 2019. Jumlah itu bahkan kemungkinan diperkirakan lebih tinggi karena kebakaran yang menghanguskan sebagian wilayah Victoria dan Pantai Selatan New South Wales (NSW) dalam beberapa hari terakhir.

"Kebakaran telah membakar sangat panas dan begitu cepat sehingga ada kematian hewan yang signifikan di pohon-pohon, tetapi ada daerah yang begitu besar sekarang yang masih terbakar sehingga kita mungkin tidak akan pernah menemukan mayatnya," kata Ahli Ekologi dari Dewan Konservasi Alam Sydney, Mark Graham sebagaimana dikutip Sputnik, Jumat (3/1/2020).

Hewan-hewan yang mati dalam kebakaran termasuk kanguru, koala, walabi, possum, wombat dan echidna.

Laporan Reuters mengutip beberapa pejabat Australia memperkirakan bahwa 30 persen dari satu koloni koala di pantai timur laut negara itu telah mati dalam kebakaran. Koala menjadi hewan yang paling terpengaruh oleh kebakaran hutan karena mereka bergerak lambat dan memakan daun dari pohon eucalyptus, yang sangat mudah terbakar.

for those who don’t know, koalas have been declared environmentally EXTINCT, because so many died as a result of australia’s bushfire situation. the media needs to step up and start bringing awareness to the lives that are being lost both human and wildlife #AUSTRALIANBUSHFIRES pic.twitter.com/WZtAZYQBje— kate (@akuatzu) January 1, 2020