WUHAN - Seiring dengan bertambahnya kasus infeksi virus korona, jutaan orang telah diisolasi di Kota Wuhan dan kota-kota lain di Provinsi Hubei, yang menjadi pusat wabah, dalam upaya menghentikan penyebaran penyakit mematikan itu.

Wabah tersebut meluas di saat China merayakan Tahun Baru Imlek, hari besar di mana orang-orang China biasanya bepergian mengunjungi teman dan kerabat mereka, membuat isolasi yang diberlakukan terasa semakin menyedihkan.

BACA JUGA: Cerita Mahasiswa Indonesia Terisolasi di China Akibat Virus Korona

Namun, di antara kisah-kisah suram mengenai keadaan kota di tengah isolasi, muncul juga cerita-cerita menyentuh, di mana orang-orang saling mendukung, membangkitkan semangat satu sama lainnya dalam menghadapi masa-masa sulit yang sedang berlangsung.

Di Wuhan, orang-orang telah diminta tetap tinggal di rumah demi meminimalkan penyebaran virus korona. Tetapi penghuni di blok-blok apartemen yang saling berdekatan menemukan cara sederhana untuk menghibur satu sama lain tanpa harus meninggalkan rumah mereka.

Video yang beredar di media sosial menunjukkan orang-orang meneriakkan "Wuhan jiayou" dari jendela apartemen mereka. Menurut laporan BBC, seruan itu secara kasar dapat diterjemahkan menjadi "Tetap kuat Wuhan" atau "Terus bertahan Wuhan".

Last night, many people confined in their homes opened their windows and shouted “Wuhan add oil”. Some sang songs together and others asked if there were Mahjong partners. It was a heartening scene, although doctors advised against the action as it may spread #WuhanCoronovirus. pic.twitter.com/pBAgMCDUqa— Xinyan Yu (@xinyanyu) January 27, 2020