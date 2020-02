YOKOHAMA – Sebuah kapal pesiar Diamond Princess dikarantina setelah seorang penumpangnya mengalami gejala terjangkit virus korona jenis baru.

Kementerian Kesehatan Jepang, melansir NHK, Kamis (6/2/2020) mengatakan ada 20 penumpang terinfeksi virus korona setelah mengambil 300 sampel dari penumpang. Ada lebih 3.600 orang di atas kapal mewah tersebut.

I’d like to share what it’s like on board the Diamond Princess cruise. Please use this page to exchange info. #DiamondPrincess #coronavirus pic.twitter.com/wRLdy63suj — だぁ(On board the Diamond Princess / 乗船中) (@daxa_tw) February 5, 2020

Saat ini para penumpang kapal dikurung di kamar mereka untuk menghentikan penyebaran virus korona, sementara para petugas terus melakukan skrining. Kapal akan diisolasi selama 14 hari di pelabuhan Yokohama.

Foto-foto yang bereda di media sosial menunjukkan petugas medis memberikan makanan kepada para tamu, serta koridor dan dek kapal yang sepi.

Here are the meals onboard the Diamond Princess cruise ship under quarantine off the Yokohama port in Japan.



My aunt and uncle say they’re tasty and fulfilling. #coronavirus #CoronavirusOutbreak #クルーズ船 pic.twitter.com/EijXZoYQvq— Virginia Lau (@virginiaylau) February 5, 2020