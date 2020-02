SYDNEY – Kota Sydney, Australia telah dilanda hujan terlebat dalam 30 tahun terakhir. Hujan tersebut membawa banjir yang meluas, tetapi juga memadamkan dua kebakaran hebat di New South Wales (NSW).

Badan cuaca Australia mengatakan 391,6 mm hujan turun dalam empat hari terakhir di Sydney, lebih dari tiga kali lipat curah hujan rata-rata untuk Bulan Februari.

Hujan tersebut membuat sekira 100.000 rumah tanpa aliran listrik, dan para pejabat telah memperingatkan banjir bandang bisa mengancam jiwa. Tetapi, curah hujan itu juga memadamkan kebakaran besar, membuat hanya 17 kebakaran yang masih menyala di seluruh negara bagian itu.

Dinas Pemadam Kebakaran NSW (NSW RFS), pada Senin, 10 Februari 2020 telah memadamkan lebih dari 30 kebakaran selama akhir pekan. NSW RFS menyebut hujan yang turun sebagai “berita paling positif yang pernah kami alami dalam beberapa waktu".

Hujan bahkan memadamkan kebakaran di Gospers Mountain, barat laut Sydney yang berkobar sejak Oktober 2019. Kebakaran yang telah menghanguskan 512.000 hektar lahan itu dianggap sebagai mega-blaze, kebakaran yang “terlalu besar untuk dipadamkan”.

