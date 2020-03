TEHERAN - Iran Mengerahkan kendaraaan water canon (meriam air) polisi untuk melawan wabah virus korona atau Covid-19 yang melanda negara tersebut.

Mobil water canon diisi cairan disinfektan kemudian disemprotkan untuk mensterilkan jalan-jalan di ibu kota Teheran.

Tasnim News melaporkan, mobil water canon mengitari sudut-sudut kota pada Minggu 1 Maret 2020.

Watch: Here is Tehran, #Iran capital. Water cannon is used to disinfect roads and cars at Iconic Enghelab Square. A banner fixed on the truck reads “#Coronavirus crackdown operation”. #irancoronavirus official death toll is 54 so far and is expected to rise. pic.twitter.com/PJYaeGClVT— Habib Abdolhossein (@HAbdolhossein) March 1, 2020