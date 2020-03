TEL AVIV - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu meminta warga negaranya untuk meninggalkan jabat tangan tradisional untuk menghentikan penyebaran virus korona baru, atau Covid-19. Sebagai gantinya, ia merekomendasikan salam tanpa kontak fisik seperti salam 'Namaste' India atau shalom Ibrani.

Netanyahu mengatakan bahwa dia telah mempraktikkan kebijakan tanpa jabat tangan itu, dan menyarankan agar rekan-rekan Israelnya melakukan hal yang sama.

"Anda dapat mencoba menerapkan sistem Namaste India atau mengatakan kata lain seperti shalom, tetapi temukan cara, cara apa pun untuk tidak berjabat tangan," kata Netanyahu dalam konferensi pers sebagaimana dilansir Russia Today, Jumat (6/3/2020). Dia kemudian menunjukkan bagaimana orang India saling menyapa dengan melipat tangan mereka.

Prime Minister of Israel Benjamin Netanyahu @netanyahu encourages Israelis to adopt the Indian way of greeting #Namaste at a press conference to mitigate the spread of #coronavirus pic.twitter.com/gtSKzBDjl4— India in Israel (@indemtel) March 4, 2020