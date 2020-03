CARPI – Seorang pasien di provinsi Modena, Italia, yang berusia 95 tahun sembuh dari virus corona atau Covid-19.

Pasien perempuan yang tidak disebutkan namanya itu, terlihat gembira dari tempat tidur rumah sakit. Ia dikelilingi oleh petugas medis yang merawatnya.

Covid-19 berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sangat mematikan bagi para lanjut usia. Penyakit ini menyerang pernapasan sehingga membuat pasien meninggal.

Jumlah orang yang meninggal akibat virus corona di Italia meningkat 627 dalam satu hari, menjadi 4.032 kasus.

Sedangkan jumlah total kasus virus corona di Italia naik menjadi 47.021 dari 41.035, meningkat 14,6%, kata Badan Perlindungan Sipil Ital.

Sebelumnya, rekaman memperlihatkan truk militer Italia mengangkut jenazah ke krematorium di luar daerah karena fasilitas lokal tidak dapat menampung lagi.

Sementara secara global, data dari pusat penelitian Universitas Johns Hopkins, pada Sabtu 21 Maret, virus corona menyebabkan lebih 11 ribu kematian, menginfeksi 275 ribu orang. Sedangkan 88 ribu orang dinyatakan sembuh.

