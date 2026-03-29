Hari Ini Prabowo Akan ke Jepang, Bertemu Kaisar Naruhito hingga PM Takaichi

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan melakukan kunjungan resmi ke Jepang pada 29 hingga 31 Maret 2026. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Kaisar Naruhito dan Perdana Menteri Sanae Takaichi.

“Pada 29 hingga 31 Maret, Yang Mulia Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, akan melakukan kunjungan resmi ke Jepang,” demikian keterangan resmi Kementerian Luar Negeri Jepang, dikutip Sabtu (28/3/2026).

Selama berada di Jepang, Prabowo akan melakukan kunjungan kenegaraan kepada Kaisar Naruhito. Dalam rangkaian agenda tersebut, Kaisar akan menyelenggarakan jamuan makan siang kenegaraan (Court Luncheon) untuk menghormati Presiden.

“Yang Mulia Naruhito akan menyelenggarakan jamuan makan siang kenegaraan (Court Luncheon) untuk menghormati Presiden Prabowo,” lanjutnya.

Selain itu, Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, juga dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral dengan Prabowo. Pertemuan ini diharapkan membahas berbagai isu strategis serta peluang kerja sama antara kedua negara.

“Ibu Takaichi Sanae juga akan mengadakan pertemuan dengan Presiden,” lanjut keterangan tersebut.