Prakiraan Cuaca Jabodetabek di Akhir Pekan: Diguyur Hujan dari Siang hingga Sore Hari!

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal sepanjang hari, pada Minggu (29/3/2026).

Sejumlah wilayah juga berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada waktu tertentu.

Pada pagi hingga siang hari, hujan ringan berpotensi turun di sebagian wilayah DKI Jakarta serta daerah penyangga seperti Kota dan Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor, serta Kota dan Kabupaten Bekasi.

Sementara itu, pada siang hingga sore hari, potensi hujan semakin meluas. Hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah DKI Jakarta, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bekasi.