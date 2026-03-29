Sekab Teddy Ungkap 100 Ribu Warga Hadiri Pasar Murah di Monas

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 29 Maret 2026 |04:09 WIB
JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan penyelenggaraan pasar murah dan bazar rakyat di kawasan Monumen Nasional Monas, Jakarta Pusat, pada Sabtu (28/3/2026), merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk berbagi kebahagiaan kepada masyarakat pasca Lebaran. Sekitar 100 ribu orang menghadiri pasar murah tersebut.

"Untuk apa? Jadi Bapak Presiden ingin, ya berbagi kebahagiaanlah. Ada warga-warga dari daerah belikan anaknya baju ya kan, baju Lebaran, sepatu, tas, perlengkapan sekolah, alat ibadah dan sebagainya. Intinya kira-kira begitu," kata Seskab Teddy kepada awak media di kawasan Monas.

Seskab Teddy menjelaskan, agenda pasar murah ini bermula pada tingginya antusiasme masyarakat dalam acara Istana Untuk Rakyat yang digelar saat Hari Raya. 

"Jadi kemarin saat hari Lebaran itu ada Istana Untuk Rakyat. Nah, tapi antusiasme masyarakat yang hadir di istana melebihi yang kita perkirakan. Nah, kemudian Bapak Presiden ingin membuat nuansa kegembiraan Lebaran ini masih terasa," ujarnya.

Seskab Teddy berharap kegiatan ini dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk merayakan Lebaran bersama dalam suasana kebersamaan. 
"Jadi kalau rekan-rekan lihat di belakang ada Istana Untuk Rakyat, jadi diharapkan semuanya masyarakat bisa merayakan Lebaran," ujarnya.

Seskab Teddy mengungkapkan, dalam kegiatan tersebut, pemerintah membagikan kupon belanja kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Lebaran sekaligus mendukung pelaku usaha kecil.

"Tadi ada kita berikan kupon, 100.000 kupon. Satu kupon itu Rp500.000. Jadi ada untuk sembako, ada juga untuk barang. Barangnya apa? Nah, sekalian juga untuk menghidupkan UMKM-UMKM, pedagang-pedagang. Nah, dari ada Pasar Tanah Abang, Pasar Senen, Pasar Ular, kemudian beberapa pasar lain se-Jabodetabek melalui Pak Menteri UMKM, Pak Maman, dibawa ke sini, mereka jualan, kita beli barangnya," ujarnya.

Selain belanja gratis, Seskab Teddy menyebut ada sekitar 1.000 pedagang kaki lima (PKL) yang disiapkan untuk menyajikan 300.000 porsi makanan dan minuman bagi seluruh pengunjung yang hadir di Monas.

 

