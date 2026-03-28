Lautan Manusia Padati Monas saat Pembagian Sembako dan Pasar Murah

Lautan Manusia Padati Monas saat Pembagian Sembako dan Pasar Murah (Nur Khabibi)

JAKARTA - Ribuan warga memadati kawasan Monumen Nasional (Monas) pada Sabtu (28/3/2026) sore. Kedatangan mereka ini guna mengikuti Gerakan Sembako Murah yang digelar pihak Istana.

Berdasarkan pantauan di lokasi, ribuan warga terlihat sudah memadati kawasan Monas sejak pukul 15.37 WIB. Warga yang sudah memiliki kupon langsung menuju stand berdasarkan kota administrasinya masing-masing.

Salah satu warga asal Petamburan, Tanah Abang, Dwi, mengaku berangkat dari rumah bersama tujuh rekan-rekannya.

"Kita tahunya baru diinfoin dari semalam, dari pihak kelurahan, kita dapat kupon," kata Dwi di lokasi.

Ia menyebutkan, terdapat dua kupon yang salah satunya akan ditukar dengan sembako yang berisi beras, minyak, telur, dan gula.