Ada Bazar Rakyat di Monas, 7.728 Personel Gabungan Dikerahkan

JAKARTA - Personel gabungan dari Polri, TNI, dan pemerintah daerah sebanyak 7.728 personel dikerahkan untuk mengamankan kegiatan pembagian sembako dan bazar murah di Lapangan Ikada, kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (28/3/2026).

Wakapolda Metro Jaya Brigjen Dekananto Eko Purwono dalam apel memastikan pengecekan kesiapan personel sekaligus pembagian tugas pengamanan di sejumlah titik strategis.

Dekananto menegaskan, kegiatan ini bukan sekadar apel seremonial, melainkan bentuk kesiapan akhir dalam menghadapi potensi kerawanan di lapangan, mengingat kegiatan akan dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto dan berpotensi dihadiri ribuan masyarakat.

“Apel ini bukan formalitas, ini pengecekan terakhir kesiapan personel dan perlengkapan. Saya harap seluruh padal memahami tugasnya masing-masing,” kata Dekananto.

Ia mengingatkan adanya potensi lonjakan massa, terutama dari warga yang tidak memiliki kupon. Diketahui, kupon yang disebar mencapai 100 ribu, sementara panitia hanya menyiapkan sekitar 4.000 tiket bagi masyarakat yang dapat masuk ke area utama, rencana pembagian akan di mulai pada pukul 15.00 WIB. sampai dengan selesai pada pukul 21.00 WIB.

“Petugas di pintu masuk harus tegas. Yang boleh masuk hanya yang memiliki tiket dan gelang, di luar itu tidak diperkenankan masuk untuk menghindari kericuhan,” ujarnya.

Selain pengaturan akses, personel diminta mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas seperti pencopetan, penjambretan, hingga pencurian kendaraan bermotor.