Istana Gelar Pasar Murah di Monas Sore Ini, Siapkan 100.000 Kupon Sembako

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penyelenggaraan bazar, pasar murah, doorprize serta hiburan rakyat bagi warga di Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Sabtu (28/3/2026) sore.

Informasi yang dibagikan lewat akun media sosial Instagram Sekretariat Kabinet mengungkapkan acara dimulai pukul 16.00 hingga 21.00 WIB. Aacara ini digelar sebagai sarana berbagi kebahagiaan Idulfitri bersama warga baik yang tidak mudik maupun yang sudah kembali ke Jakarta, terutama para keluarga penerima manfaat.

Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya mengungkapkan, agenda ini juga merupakan bentuk apresiasi Presiden Prabowo atas tingginya antusiasme masyarakat saat perayaan Lebaran di Istana pada pekan lalu.

"Bapak Presiden ingin sebanyak-banyaknya rakyat dapat berbagi kebahagiaan Lebaran dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan," tulis Seskab Teddy, Sabtu (28/3/2026).