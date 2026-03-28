HOME NEWS MEGAPOLITAN

Senangnya Emak-Emak Ada Gerakan Sembako Murah di Monas, Harap Bisa Sering Digelar

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 28 Maret 2026 |19:22 WIB
JAKARTA  - Gerakan Sembako Murah yang digelar Istana di Monumen Nasional (Monas) mendapat respons positif dari emak-emak Petamburan, Sintia. Ia berharap, program tersebut sering digelar karena bermanfaat bagi emak-emak sepertinya. 

"Iya benar, sering-sering," kata Sintia saat ditemui di Monas, Sabtu (28/3/2026). 

Menurutnya, dengan pembagian sembako ini dapat menghemat pengeluaran emak-emak atas kebutuhan sembako. 

"Sembako itu dapatnya beras minyak, telur, ada gula juga ada ayam. Terus yang nonsembako yang kita kan ada stand-stand-nya berbeda-beda jadi enggak bisa milih. Ada yang dapat tas untuk anak-anak sekolah, ada yang dapat mukena baju koko ada baju anak-anak gamis gitu, alhamdulillah si bermanfaat, sepatu juga ada," ujarnya.

"Lumayan juga bisa buat meringankan kita juga," sambungnya. 
Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan, agenda ini juga merupakan bentuk apresiasi Presiden Prabowo atas tingginya antusiasme masyarakat saat perayaan Lebaran di Istana pada pekan lalu.

"Bapak Presiden ingin sebanyak-banyaknya rakyat dapat berbagi kebahagiaan lebaran dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan," kata Teddy dalam keterangannya, Sabtu (28/3/2026).

Dalam acara ini, Istana menyediakan 100.000 kupon belanja sembako dan barang gratis masing-masing senilai Rp500.000. Selain itu, tersedia 300.000 porsi makanan gratis yang melibatkan 800 pedagang UMKM kaki lima di sekitar lokasi.

(Erha Aprili Ramadhoni)

Topik Artikel :
pasar murah bazar sembako Monas
