DELHI – Kualitas polusi udara di India merosot ke level terendah selama karantina wilayah alias lockdown dampak pandemi virus corona.

Mengutip Daily Mail, Selasa (31/3/2020) Indeks Kualitas Udara (AQI) di kota Delhi, ibu kota India, berada di bawah level 50, atau baik. Lebih dari 90 kota di India juga mencatat tingkat polusi udara rendah selama periode yang sama.

Meskipun kualitas udara membaik, warga Delhi tidak dapat menikmatinya karena mereka terkurung di dalam rumah akibat virus corona menyebar ke seluruh dunia.

Clear New Delhi skies this afternoon amidst nationwide lockdown in India. #COVID19 #NoFilter pic.twitter.com/yfbUdTUBDN— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) March 27, 2020