LONDON - Para pekerja Layanan Kesehatan Britania (NHS), yang masih bertuas maupun yang sudah pensiun, dipanggil kembali untuk bekerja di garis depan melawan pandemi virus corona.

Para tenaga medis telah bekerja lama dan keras untuk melindungi dan merawat sebanyak mungkin orang.

Di Inggris, virus corona telah menjangkiti lebih 29 ribu, dan menyebabkan lebih 2.300 orang meningal.

Untuk menunjukkan kerja keras para petugas NHS dan pekerja lainnya yang masih bekerja selama masa lockdown akibat virus corona, sebuah acara bertepuk tangan nasional diselenggarakan untuk menghormati mereka.

Acara itu bertema bila diterjemahkan "Tepuk Tangan untuk Perawat Kita". Acara tersebut akan berlangsung pada Kamis 2 April, jam 8 malam waktu setempat.

Acara tepuk tangan secara nasional itu merupakan yang kedua, setelah acara pertama diselenggarakan para Kamis, 26 Maret pada waktu yang sama.

“Malam ini kita akan menunjukkan penghargaan kita lagi! Untuk SEMUA yang bekerja agar kita bisa tetap di sini! " tulis penggagas acara, Annemarie Plas di Instagram.

“Kami akan menunjukkan penghargaan kami kepada: kurir, pemulung, pekerja toko, polisi, petugas pemadam kebakaran, apoteker, paramedis, dokter hewan, dll. Semua yang peduli untuk kita, semua yang menjaga dunia kita tetap hidup," lanjutnya.

Panitia meminta agar semua orang bisa bertepuk tangan di luar atau melalui jendela terbuka pada waktu yang ditentukan.

Pekan lalu, akun Twitter NHS London membagikan pesan mengenai acara tersebut, yang menyatakan,"Silakan bergabung dengan kami pada tanggal 26 Maret pukul 8 malam untuk tepuk tangan meriah (dari pintu depan, taman, balkon, jendela, ruang tamu, dll) untuk ditampilkan semua perawat; dokter; Dokter dan pengasuh penghargaan kami atas kerja keras mereka yang berkelanjutan dan melawan virus ini. "

Selain bertepuk tangan untuk NHS pada jam 8 malam, panitia acara meminta agar anggota masyarakat membagikan pesan kepada banyak orang untuk bergabung.

"Gunakan Gambar kami untuk berbagi melalui Whatsapp, media sosial atau saluran digital lainnya!" kata mereka, merujuk gambar yang dapat diunduh di situs web acara yang dapat digunakan orang untuk meningkatkan kesadaran akan inisiatif tersebut.

On 26th March at 8pm, join us in giving all of the nurses, doctors and carers in London a massive round of applause to show our appreciation for their hard work 👏👏 #ThankYouNHS #ClapForOurCarers pic.twitter.com/brXEJQK0cL— NHS London (@NHSEnglandLDN) March 24, 2020