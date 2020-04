JAKARTA - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil mengungkapkan pentingnya melakukan tes virus corona (Covid-19), sebanyak-banyaknya. Dengan begitu, akan diketahui banyaknya jumlah pasien yang terserang pandemi ini.

Hal itu disampaikan pria yang biasa disapa Emil itu saat rapat dengan Wapres Ma’ruf Amin, lewat telekonferensi, Jumat (3/4/2020).

Emil mengatakan, Jabar jadi yang pertama berinisiatif membeli alat tes PCR dari Korea Selatan, yang terbukti telah berhasil mengetes 15 ribu sampel per hari. Dengan alat itu, Jabar bisa mengetes 500 sampel per hari, masih lebih tinggi dari Litbangkes Kemenkes yang hanya bisa mengetes 200 sampel per hari.

“Saya meyakini, kalau sudah melakukan rapid test besar akan menemukan seperti yang Jabar temukan. Problemnya adalah alatnya belum memadai, bahkan yang swab test saja alatnya terbatas,” kata Emil.

“Jadi kalau Bapak bisa sampaikan, mari kita perbanyak tmpt mengets PCR yang akurat itu. itu yg dilakukan Korsel. Korsel penuduk 51 juta tapi yang dites 300 ribu. Sementara kita, DKI juga kurang lebih 15 ribu. Kita baru mungkin di level 40 ribuan Pak hari ini. Nah bagamana mengejar rasio beratus-ratus ribu, itulah peran pemerintah pusat memperbanyak alat tes, sehingga kita tahu apa yang akan kita lakukan,” kata Emil.

