WASHINGTON - Centers for Disease Control and Prevention, badan penasehat kesehatan masyarakat pemerintah AS, menganjurkan warga mengenakan masker, ketika AS melaporkan setidaknya 270.473 kasus positif virus corona, dengan hampir 7.000 kematian.

Warga Amerika dianjurkan untuk memakai masker kain atau syal di depan umum.

Para pejabat menekankan bahwa masker medis masih kurang pasokannya, sehingga masker tersebut diutamakan untuk petugas kesehatan.

"Dari penelitian baru-baru ini kita tahu bahwa penularan dari individu tanpa gejala memainkan peran yang lebih signifikan dalam penyebaran virus daripada yang dipahami sebelumnya," kata Trump, Jumat.

Trump mengumumkan pedoman CDC di briefing harian virus corona Gedung Putih, tetapi berulang kali menekankan bahwa anjuran itu "sukarela".

"Anda tidak harus melakukannya," katanya. "Saya memilih untuk tidak memakainya, tetapi beberapa orang mungkin ingin melakukannya dan tidak apa-apa. Ini mungkin baik. Mungkin akan."

Ditanya mengapa, Trump berkata: "Saya hanya tidak ingin menggunakannya, entah bagaimana duduk di Kantor Oval di belakang meja tegas yang indah, Meja Tegar yang hebat."

"Saya pikir menggunakan masker saat saya menyapa presiden, perdana menteri, diktator, raja, ratu, entah bagaimana saya tidak melihatnya sendiri. Saya hanya tidak ingin. Mungkin saya akan berubah pikiran. "

Tara McKelvey, reporter BBC di Gedung Putih mendesak Presiden Trump, meminta penjelasan lebih singkat mengenai sikapnya.

Trump tersenyum. "Saya baru saja diuji," katanya. "Saya rasa saya tidak punya virus, jadi saya tidak perlu khawatir menyebarkannya."

(fzy)