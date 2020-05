TIDAK terpengaruh oleh pembatasan yang diberlakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19, seorang pria di India tampaknya akan menerjang semua hambatan untuk dapat menikah.

Seorang warga desa berusia 23 tahun dari negara bagian India, Uttar Pradesh, mengayuh sepeda sejauh 100 km untuk menikah pada tanggal yang ditentukan sebelum yang direncanakan sebelum pembatasan Covid-19.

Keluarga pengantin laki-laki dan perempuan menunggu sampai menit terakhir untuk persetujuan dari administrasi Distrik Hamirpur untuk melangsungkan pernikahan pada 25 April.

Dengan saputangan untuk menutup mulut, Kalku Prajapati, sang mempelai pria, memutuskan untuk mengendarai sepedanya ke Distrik Mahoba yang bersebelahan, di mana calon istrinya Rinki menunggu.

Keduanya menikah di kuil desa dengan pakaian santai, untuk menghindari perhatian yang tidak diinginkan, dan masker menutupi wajah mereka.

Namun, yang kemudian berlangsung adalah perjalanan yang sulit bagi pasangan yang baru menikah itu, karena pengantin pria harus menempuh jarak 100 km dengan istrinya duduk di kursi belakang, membonceng.

Kalku Prajapati of Pauthiya village in Hamirpur district pedal 100 km to reach his bride's home in order to solemnise his wedding. Interestingly, after the wedding was performed, he had to carry his newlywed wife on the same bicycle as pillion.#coronavirus #coronawedding @DDLJ pic.twitter.com/wL8BONHyd3— Ajeet Malhotra (@Ajeet1994) May 1, 2020