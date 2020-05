LUBUKLINGGAU - Kasus konfirmasi positif untuk Kota Lubuklinggau kembali bertambah 3 orang. Hal ini disampaikan langsung oleh gugus tugas pencegahan dan penanggulangan coronavirus disease (Covid-19) Sumatera Selatan.

Tiga penambahan kasus konfirmasi baru ini yakni, kasus no 353 berjenis kelamin perempuan berusia 24 tahun, kasus no 426 berjenis kelamin perempuan berusia 38 tahun dan kasus no 430 berjenis kelamin perempuan berusia 28 tahun. Semuanya penularan melalui transmisi lokal. Sehingga saat ini total untuk Kota Lubuklinggau menjadi 39 orang positif, dengan tiga di antaranya sembuh.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe menyebutkan bahwa penambahan tiga kasus baru ini merupakan klaster baru, yakni dari salah satu rumah sakit bersalin di Kota Lubuklinggau.

“Pandemi corona tak akan berakhir, dan kasus positif di Lubuklinggau akan terus bertambah, karena ini tetap akan menjadi suatu penyakit baru di dunia, jadi tentu yang harus kita lakukan dengan merubah pola hidup dan perilaku kita selama ini," jelas Prana.

Oleh karena itu masyarakat harus merubah pola dan perilaku hidup, menjaga imunitas tubuh, rajin mencuci tangan pakai sabun, menghindari kerumunan, jaga jarak dan kalau keluar rumah pakai masker.

"Ini nanti akan jadi perilaku kehidupan baru kita, sedangkan dari pemerintah khususnya bidang kesehatan seperti Dinkes dan rumah sakit tentu akan lebih hati-hati dalam menelusuri pasien dan mungkin nanti ada alat yang bisa mendeteksi dini terhadap corona sehingga mereka lebih siap untuk menyikapi serta melakukan tindakan terhadap pasien," tegas Wali Kota.

Ia juga menerangkan bahwa khusus di Lubuklinggau, setelah ini akan lakukan tracking di pasar dan mungkin nanti di tempat-tempat tertentu. Hasil inilah yang akan menjadi akhir penelusuran pihaknya yang kemudian baru nanti Dinas Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, klinik kesehatan akan membuat SOP atau protokol medis berkaitan dengan penanganan pasien ke depan ini.

"Jadi kemungkinan Lubuklinggau akan terus bertambah konfirmasi positifnya dan Inshaa Allah saat ini kita masih mampu menanganinya tapi tentu di sisi lain semoga hal ini tidak harus terjadi," pungkasnya. (Era Neizma Wedya-Sindotv)

(ahl)