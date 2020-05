MUZAFFARPUR - Sebuah video yang viral di media sosial men menunjukkan seorang balita yang berusaha membangunkan ibunya yang meninggal di sebuah peron kereta api di Muzaffarpur.

Menurut laporan media setempat, yang mengutip pernyataan keluarga, Arbina Khatoon meninggal karena kelaparan dan dehidrasi. Dia merupakan pekerja migran yang terdampak karantina wilayah atau lockdown.

Namun polisi setempat mengatakan bahwa Arbina meninggal karena sakit.

Perempuan berusia 35 tahun termasuk di antara sembilan pekerja migran yang meninggal di dalam kereta dalam beberapa hari terakhir. Mereka meninggal saat melakukan perjalanan untuk kembali ke rumah mereka.

Warganet Ravi Nair mengunggah rekaman yang memperlihatkan bocah laki-laki berusia dua tahun. Dia terlihat menarik kain yang menutupi ibunya yang sudah meninggal di stasiun kereta api Muzaffarpur di negara bagian Bihar, Pakistan.

A migrant worker boarded the train from Gujarat to Muzaffarpur, Bihar. Mements before reaching Muzaffarpur, she died of dehydration, hunger and extreme heat. Her little son was trying to wake his dead mother up in the railway platform

