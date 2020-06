MINNEAPOLIS - Pengacara George Floyd mengatakan kepada ratusan orang yang menghadiri kebaktian kematian pria yang meninggal di tangan polisi pekan lalu itu, bahwa "pandemi rasisme" menjadi penyebab kematiannya.

Upacara mengenang George Floyd dilaksanakan di kampus North Central University (NCU), Minneapolis, pada Kamis, 4 Juni mulai pukul 14.00 waktu setempat.

Acara dihadiri oleh para keluarga, kerabat, beberapa tokoh dan pejabat seperti Gubernur Minnesota Tim Walz, Walikota Minneapolis Jacob Frey, tokoh pegiat Hak Sipil Jesse Jackson, Pendeta Al Sharpton, Senator Amy Klobuchar, Anggota Dewan Ilhan Omar dan Martin Luther King III, serta selebritis seperti aktris Tiffany Haddish, komedian Kevin Hart dan rapper Ludacris.

Ben Crump, pengacara keluarga George Floyd menekankan bahwa warga tidak menginginkan adanya 2 sistem keadilan di AS, yaitu bagi warga kulit putih dan warga kulit hitam.

Ia juga menuntut kesetaraan dalam proses hukum bagi warga kulit hitam. “Bukan pandemi virus corona yang membunuh George Floyd, namun oleh pandemi yang sangat familiar bagi kita, rasisme dan diskriminasi,” ujarnya mengutip BBC, Jumat (5/6/2020).

Sementara adik Floyd, Philonese, menyatakan bahwa George Floyd telah menyentuh hati semua orang. Oleh sebab itu semua orang menginginkan keadilan untuk mendiang George Floyd.

Al Sharpton menyampaikan bahwa selama lebih dari 400 tahun warga kulit hitam AS termarjinalkan.

Ia mengecam aksi rasisme yg terjadi, termasuk dalam hal layanan kesehatan dan pendidikan, sekaligus menuntut perbaikan akuntabilitas sistem penegakan hukum di AS.

Setelah pidato, ia mengajak hadirin untuk mengheningkan cipta selama 8 menit 46 detik, jumlah waktu yang sama saat mantan anggota polisi Minneapolis Derek Chauvin menginjak leher Floyd dengan lututnya.

Rev. Al Sharpton calls for an 8 minute and 46 second moment of reflection and silence at the memorial service for George Floyd, the amount of time the arresting officer’s knee was on Floyd’s neck, according to prosecutors. https://t.co/03viM8Isf8 pic.twitter.com/ty5oV6zGmD — ABC News (@ABC) June 4, 2020