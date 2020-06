SURABAYA – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyebutkan lagu "Heal The World" yang dilantunkan mendiang Michael Jackson menjadi spirit baginya untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran covid-19 atau virus corona di Provinsi Jatim.

Sesuai dengan lirik yang terdapat dalam lagu itu yang mampu menyentuhnya dan sudah sering didengar pada awal 2000-an. Heal The World atau menyembuhkan dunia dinilai tepat menjadi spirit, apalagi sebanyak 216 negara di dunia telah terdampak Covid-19.

β€œ'Heal The World', menyembuhkan dunia. Itu yang menjadi komitmen kita bersama. Ada banyak warga yang meninggal, mari kita membangun kehidupan yang lebih baik bagi kita semua. Inilah yang sebetulnya kita bangun melalui ikhtiar berbagai cara yang kita lakukan. 'There are people dying if you care enough for the living. Make it a better place for you and for me',” ucap Khofifah.

Menurut Khofifah, proses penyembuhan dunia ini menjadi komitmen bersama untuk memaksimalkan layanan baik dari testing, tracing, treatment maupun intervensi. Dua peraturan bupati dan satu peraturan wali kota di Surabaya Raya akan menjadi panduan pedoman dan referensi saat masa transisi menuju new normal.

β€œIni adalah bagian komitmen kita bersama untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Komitmen yang kuat dari pemimpin yang kuat," ucap mantan Menteri Sosial tersebut, Kamis (11/6/2020).

Baca Juga : Persiapan New Normal, Panglima TNI dan Kapolri Kompak Sambangi Tanah Abang

Khofifah menambahkan, pihaknya akan memberikan yang terbaik bagaimana memberikan layanan untuk bisa meningkatkan penyembuhan, menurunkan kematian, dan tentu memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Baca Juga : 51 Pedagang Pasar di Jakarta Positif Covid-19, Ini Kata Gubernur Anies

(erh)