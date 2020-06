SEBUAH video viral yang memperlihatkan sebuah alat latihan di sebuah taman yang bergerak sendiri tanpa ada yang menggunakan telah memunculkan spekulasi dan rasa penasaran warganet. Beberapa bahkan menduga kejadian itu adalah ulah dari makhluk supranatural.

Kejadian di Taman Kashiram, Kota Jhansi, Negara Bagian Uttar Pradesh itu terekam dalam sebuah klip yang dibagikan mantan atlet kriket, Aakash Chopra di Twitter dengan judul "Rupanya ini terjadi di suatu tempat di UP. Diterima melalui WA. Siapa yang berolahraga?", merujuk pada singkatan Negara Bagian Uttar Pradesh, demikian diwartakan India Today.

Apparently this happened somewhere in UP. Received via WA. Who’s exercising?? 🤷‍♂️ pic.twitter.com/Vbmqlsd0mz— Aakash Chopra (@cricketaakash) June 12, 2020