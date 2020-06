SURABAYA - Presiden Jokowi menginginkan daerah lain mencontoh Madiun yang kembali menjadi zona hijau Covid-19, yang sebelumnya sempat berstatus zona merah. Daerah lain harus memperkuat strategi dalam penanganan Covid-19 hingga berbasis lokal hingga tingkat Desa. Bahkan melibatkan RW.

Di samping itu, Jokowi juga meminta kepada Walikota dan Bupati agar memantau bantuan sosial. Sehingga masyarakat yang betul-betul memerlukan bantuan menerima bantuan dari pemerintah di masa pandemi Covid-19 ini.

"Intervensi di basis lokal, saya kira akan lebih mudah dikendalikan. Jangan ada yang tercecer, sehingga masyarakat yang memerlukan bantuan betul-betul bisa mendapatkan," terang Jokowi dalam video conference dengan Wali Kota Madiun, Maidi, di Grahadi Surabaya, Kamis (25/6/2020).

Baca Juga: Jokowi Beri Deadline ke Jatim: Dua Minggu Angka Covid-19 Harus Turun!

Jokowi menambahkan, belanja modal barang segera dilakukan agar terjadi percepatan pertumbuhan di masyarakat. Stimulus ekonomi, APBD juga harus masuk kesini.

Sementara itu, Walikota Madiun Maidi dalam video conference menyatakan pihaknya melakukan pelacakan secara cepat oleh Gugus Tugas Kota Madiun dalam menurunkan status zona dari merah ke hijau. Salah satu strateginya adalah melibatkan tiga pilar di kelurahan.

"Ada Lurah, Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Setiap ada ODR datang dari luar semuanya terdeteksi by name by adress harus menghadap ke tim tiga pilar. Semua unsur diminta patuh dan menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, cuci tangan dan jaga jarak," papar Maidi.

(kha)