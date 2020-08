DUBAI - Petugas pemadam kebakaran dan kru pertahanan sipil berusaha memadamkan kebakaran besar yang melalap pasar buah dan sayuran di Kota Ajman, Uni Emirat Arab (UEA) pada Rabu (5/8/2020). Sejauh ini tidak ada korban tewas atau luka yang dilaporkan, dan penyebab kebakaran masih belum diketahui.

Kebakaran besar itu terjadi hanya sehari setelah ledakan besar mengguncang Beirut, Ibu Kota Lebanon dan menewaskan setidaknya 135 orang, melukai ribuan lainnya. Saksi mata merekam dan mengunggah video yang memperlihatkan besarnya skala kebakaran di pasar itu di media sosial.

BACA JUGA: Kebakaran Besar Lalap Gedung Pencakar Langit di UEA

Dilaporkan Gulf News, kebakaran terjadi sekira pukul 6 sore waktu setempat. Rajab Elsawi, seorang pemilik toko daging di seberang pasar menghubungi responden pertama tentang insiden itu.

"Ada lusinan toko di souq itu," kata Elsawi itu sebagaimana dilansir RT. Souq adalah sebutan untuk pasar jalanan di negara-negara Timur Tengah.

BACA JUGA: Apartemen Mewah di UEA Hangus Dilalap Api

Penyebab kebakaran masih belum diketahui, namun pasar dikabarkan telah tutup selama berbulan-bulan akibat pandemi Covid-19. The National melaporkan beberapa pekerja di toko-toko terdekat mencoba memadamkan api dengan alat pemadam kebakaran, tetapi tidak dapat menghentikan penyebarannya.

Video: A major fire has broken out at the public market in the new industrial area of Ajman at around 6.30 pm on Wednesday.#Ajman #UAE #PublicMarket #Fire pic.twitter.com/UKaQsmCvSN— Nasir Mitharaje Salethur (@NsrSalethur) August 5, 2020