WASHINGTON – Kandidat Presiden Partai Demokrat, Joe Biden telah mewawancarai para kandidat terdepan untuk menjadi pasangannya untuk maju dalam pemilihan presiden November 2020, dan kampanyenya siap mengumumkannya pekan depan, demikian diungkapkan seorang sumber kepada Reuters.

Biden dan calon wakil presidennya akan secara resmi menerima pencalonan partai pada Konvensi Nasional Demokrat, yang dijadwalkan pada 17-20 Agustus. Dia diharapkan untuk mengumumkan orang yang dipilihnya sebagai calon wakil presiden sebelum konvensi dimulai.

Pada Senin (10/8/2020) New York Times melaporkan bahwa kampanye Biden berencana untuk mengumumkan keputusan secepatnya pada Selasa (11/8/2020), tetapi kemungkinan besar pada Rabu (12/8/2020), mengutip orang-orang yang diberi pengarahan tentang proses seleksi.

Surat kabar itu mengatakan komite yang menyaring para kandidat telah "dibubarkan secara efektif" setelah menyelesaikan tugasnya. Tercatat bahwa Biden telah melewatkan tenggat waktu sebelumnya untuk mengumumkan pilihannya, dan bahwa batas waktu itu bisa kembali terlewati.

Seorang juru bicara kampanye Biden menolak berkomentar.

Diwartakan Reuters, Biden telah berkomitmen untuk memilih seorang wanita sebagai pasangannya. Dia juga telah mendapat tekanan yang meningkat dari beberapa pemimpin dan aktivis Demokrat agar pasangannya adalah warga kulit hitam.

Mereka berpendapat bahwa Biden sebaiknya berusaha menjaga antusiasme di antara pemilih kulit hitam yang sangat penting bagi basis Demokrat dan harapannya untuk menggulingkan Presiden Donald Trump dalam pemilihan November, terutama karena negara itu telah dicengkeram dengan protes terhadap ketidakadilan rasial.

Senator Amerika Serikat (AS) Kamala Harris dari California dan mantan penasihat keamanan nasional Susan Rice, keduanya Black, termasuk di antara kandidat terdepan.

Menurut pejabat Demokrat dan sekutu Biden, Anggota Parlemen AS Karen Bass, seorang anggota parlemen kulit hitam dari California, dan setengah lusin wanita lainnya sedang dipertimbangkan dengan serius. Mereka termasuk senator Elizabeth Warren dan Tammy Duckworth, Perwakilan AS Val Demings, Gubernur New Mexico Michelle Lujan Grisham, dan Gubernur Michigan Gretchen Whitmer.

Pilihan Biden, yang paling penting dalam karier politiknya, telah menarik banyak perhatian mengingat usianya. Jika dia mengalahkan Trump, dia akan berusia 78 tahun pada hari pelantikan pada Januari 2021, presiden AS tertua dalam sejarah, dan ada kemungkinan dia hanya akan mencari masa jabatan empat tahun.