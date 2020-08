WASHINGTON - Uni Emirat Arab (UEA) dan Israel telah sepakat untuk menormalisasi hubungan, dengan Israel setuju untuk menangguhkan rencana kontroversialnya untuk mencaplok bagian Tepi Barat yang diduduki, dalam sebuah langkah yang mengejutkan, terutama bagi Palestina.

Dalam sebuah pernyataan, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang membantu menengahi pembicaraan kedua negara, menyebut kesepakatan antara Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dan Putra Mahkota Abu Dhabi Mohammed Al Nahyan itu "momen yang benar-benar bersejarah" dan terobosan menuju perdamaian.

"Sekarang es telah pecah, saya berharap lebih banyak negara Arab dan Muslim akan mengikuti Uni Emirat Arab," katanya kepada wartawan di Ruang Oval Gedung Putih sebagaimana dilansir BBC. Dia mengatakan akan ada upacara penandatanganan di Gedung Putih dalam beberapa pekan mendatang.

Ini menandai kesepakatan damai Israel-Arab ketiga sejak deklarasi kemerdekaan Israel pada 1948, setelah Mesir dan Yordania.

Hingga saat ini Israel belum memiliki hubungan diplomatik dengan negara-negara Teluk Arab. Tetapi kekhawatiran bersama terhadap Iran telah menyebabkan kontak tidak resmi di antara mereka.

HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2020