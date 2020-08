KABUL - Pemerintah Afghanistan telah memulai pembebasan 400 tahanan Taliban terakhir, membuka jalan bagi perundingan perdamaian yang telah lama tertunda.

Pejabat Afghanistan mengatakan 80 tahanan dibebaskan pada Kamis (13/8/2020), beberapa ditahan karena kejahatan termasuk serangan terhadap warga Afghanistan dan orang asing. Pembebasan itu sebagai syarat untuk memulai negosiasi untuk mengakhiri konflik 19 tahun di negara itu.

Pembicaraan damai diharapkan akan dimulai di Qatar dalam beberapa hari setelah pembebasan penuh para tahanan.

Pembebasan itu "untuk mempercepat upaya pembicaraan langsung dan gencatan senjata nasional yang langgeng", kata Kantor Dewan Keamanan Nasional Afghanistan dalam sebuah Tweet yang dilansir BBC.

Pada akhir pekan, majelis besar tetua Afghanistan, Loya Jirga menyetujui pembebasan 400 tahanan Taliban yang dituduh melakukan kejahatan "besar" setelah pihak berwenang pada awalnya menolak untuk membebaskan para militan.

Para tahanan termasuk sekitar 44 pemberontak yang menjadi perhatian khusus Amerika Serikat (AS) dan negara-negara lain karena peran mereka dalam serangan tingkat tinggi.

Presiden Afghanistan Ashraf Ghani pada Kamis memperingatkan bahwa pembebasan mereka adalah "bahaya" bagi dunia.

The Government of the Islamic Republic of Afghanistan yesterday released 80 Taliban convicts out of the 400 that the Consultative Loya Jirga sanctioned for release to speed up efforts for direct talks and a lasting, nationwide ceasefire. pic.twitter.com/wBzTTFvXiF— Office of the National Security Council (@NSCAfghan) August 14, 2020