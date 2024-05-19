Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Hampir 100 Orang Tewas Akibat Banjir Bandang di Afghanistan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |18:49 WIB
Hampir 100 Orang Tewas Akibat Banjir Bandang di Afghanistan
Foto: Reuters.
KABUL – Setidaknya 47 orang tewas setelah hujan lebat dan banjir terus berlanjut di Afghanistan utara, kata seorang pejabat pada Minggu, (19/5/2024). Insiden ini terjadi sehari setelah jumlah serupa tewas di provinsi tengah.

Shamsudden Mohammedi, kepala departemen informasi untuk provinsi Faryab di utara, mengatakan kepada Reuters setidaknya 300 ratus rumah hancur, berdasarkan laporan awal.

Pada Sabtu, (18/5/2024) setidaknya 50 orang tewas di provinsi tengah Ghor, kata Mawlawi Abdul Hai Zaeem, kepala departemen informasi provinsi tersebut.

Afghanistan rentan terhadap bencana alam, dan PBB menganggapnya sebagai salah satu negara paling rentan terhadap perubahan iklim.

Pekan lalu, banjir bandang yang disebabkan oleh hujan lebat menghancurkan desa-desa di Afghanistan utara, menewaskan 315 orang dan melukai lebih dari 1.600 orang, kata pihak berwenang pada Minggu.

Pada Rabu, (15/5/2024) sebuah helikopter yang digunakan oleh angkatan udara Afghanistan jatuh karena "masalah teknis" selama upaya untuk mengambil jenazah orang-orang yang jatuh ke sungai di provinsi Ghor, menewaskan satu orang dan melukai 12 lainnya, kata kementerian pertahanan.

