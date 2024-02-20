Dokumen Rahasia Ungkap Pasukan Khusus Inggris Blokir Permohonan Pasukan Elit Afghanistan untuk Pindah ke Inggris

Dokumen rahasia ungkap pasukan khusus Inggris blokir permohonan pasukan Afghanistan untuk pindah ke Inggris (Foto: Ben Taggart)

LONDON - Pasukan Khusus Inggris menghalangi pasukan Afghanistan yang pernah berjuang bersama mereka untuk pindah ke Inggris setelah Taliban merebut kekuasaan.

Hal ini terungkap melalui penelusuran BBC Panorama. Dokumen yang bocor menunjukkan pasukan khusus menolak lamaran meskipun beberapa di antaranya berisi bukti kuat bahwa mereka bertugas bersama militer Inggris.

Pasukan komando Afghanistan diketahui menemani pasukan khusus Inggris dalam beberapa misi paling berbahaya dalam konflik tersebut.

Kementerian Pertahanan menyatakan sedang melakukan tinjauan independen.

Seperti diketahui, ketika Taliban meraih kekuasaan pada Agustus 2021, anggota unit Pasukan Khusus Afghanistan CF 333 dan ATF 444, yang dikenal sebagai ’Triples’, termasuk di antara kelompok yang paling berisiko mendapat pembalasan, karena mendukung Pasukan Khusus Inggris dalam perjuangan mereka melawan Taliban.

Mereka memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pemukiman kembali ke Inggris di bawah skema Kebijakan Relokasi dan Bantuan Afghanistan (Arap), namun ratusan permohonan mereka ditolak. Puluhan orang dilaporkan telah dipukuli, disiksa, atau dibunuh oleh Taliban sejak itu.

Menteri Angkatan Bersenjata, James Heappey, kini telah mengumumkan peninjauan terhadap sekitar 2.000 permohonan setelah mengakui bahwa proses pengambilan keputusan di balik beberapa penolakan "tidak kuat".

Dokumen yang dilihat Panorama antara lain dokumen Prosedur Operasi Standar (SOP) yang menunjukkan bahwa setidaknya sejak tahun 2023 semua permohonan Triples yang mencapai ambang batas dasar dikirim ke Pasukan Khusus Inggris untuk disetujui atau ditolak sponsornya.

Dokumen SOP, yang diperoleh ruang berita investigasi Lighthouse Reports dan dibagikan kepada Panorama, menunjukkan bahwa jika Pasukan Khusus Inggris menolak sponsor, pemohon secara otomatis dianggap tidak memenuhi syarat dan surat penolakan telah dikirimkan.