HOME NEWS INTERNATIONAL

Ledakan Bom di Minibus Tewaskan 2 Warga Afghanistan, Isis Klaim Bertanggung Jawab

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |19:19 WIB
Ledakan Bom di Minibus Tewaskan 2 Warga Afghanistan, Isis Klaim Bertanggung Jawab
Ilustrasi.
A
A
A

ISLAMABAD - Sebuah bom meledak di minibus di Kabul, ibu kota Afghanistan pada Sabtu (6/1/2024) petang hingga menewaskan dua orang dan melukai 14 lainnya. Serangan terjadi di kawasan muslim Syiah, Dasht-e-Barchi, di sebelah barat Kabul.

Khalid Zadran, juru bicara kepolisian Kota Kabul yang dipimpin Taliban, mengonfirmasi kondisi korban. Dia mengatakan bahwa korban yang luka dilarikan ke sejumlah rumah sakit dan pengeboman sedang diselidiki.

Belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Namun, kecurigaan mengarah kepada afiliasi ISIS yang dikenal sebagai Negara Islam-Khorasan atau Islamic State-Khorasan (IS-K).

Dilansir dari VOA Indonesia, Dasht-e-Barchi mengalami pengeboman militan yang mematikan dan terus-menerus, yang menarget masjid, sekolah, dan rumah sakit Syiah. IS-K telah mengklaim bertanggung jawab atas hampir semua serangan baru-baru ini.

Kelompok tersebut telah melakukan serangan besar-besaran di Afghanistan sejak Taliban kembali berkuasa lebih dari dua tahun lalu. Kekerasan tersebut telah menewaskan ratusan orang, termasuk warga Syiah Afghanistan dan anggota Taliban.

Menteri Pertahanan Taliban Mohammad Yaqoob mengatakan pada konferensi pers yang disiarkan televisi pekan lalu bahwa terjadi penurunan serangan IS-K sebesar 90 persen pada tahun lalu. Penurunan itu disebabkan oleh operasi kontraterorisme yang dilakukan oleh pemerintahnya.

Halaman:
1 2 3
      
