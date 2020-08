BANDUNG - Sejumlah 38 orang yang terdiri dari anggota dewan, PNS maupun Non-PNS di lingkungan Gedung DPRD Jawa Barat terkonfirmasi terjangkit virus Covid-19, Jumat (14/8/2020).

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar, Ida Wahida Hidayati mengatakan, pihaknya mendapatkan data tersebut dari Labkesda Jabar.

"38 orang yang positif, saya mendapatkan datanya dari Labkesda Jabar," ujarnya saat dihubungi.

Menurut informasi yang dihimpun dari berbagai sumber di DPRD Jabar, pengetesan swab test dilakukan pada Rabu 12 Agustus 2020 lalu, dalam pemeriksaan tersebut lebih dari 100 orang di lingkungan DPRD Jabar diperiksa oleh tim kesehatan Labkesda Jabar.

"38 orang yang terpapar, 7 orang anggota dewan, 9 PNS, 22 non PNS. Mereka yang non PNS, ada yang sekuriti, non PNS lainnya," ucapnya.

Sementara itu, Ida menjelaskan pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

"Laporannya barusan tiba, sekitar pukul 16.00 WIB, kita sedang koordinasi kesana-kemari, karena kita akan memfasilitasi isolasi mandirinya di BPSDM. Kita menganjurkan semuanya ke sana, supaya aman," pungkasnya.

(wal)

