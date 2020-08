LAMPUNG - Jenazah Wakil Bupati Way Kanan, Edward Anthony minggu petang dimakamkan di tempat pemakaman keluarga di wilayah Kampung Ramsay, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, Lampung.

Proses pemakaman dilakukan dengan standar protokol kesehatan Covid-19 dengan pengawalan ketat aparat kemanan.

Duka mendalam dari berbagai pihak mengiringi prosesi pemakaman atas wafatnya wakil Bupati Way Kanan Edward Anthony. Sejumlah kerabat, kolega dan pejabat instansi pemerintah Kabupaten Way Kanan, turut menghantarkan jenazah korban saat proses pemakaman.

Edward Antony wafat di usia 62 tahun, almarhum merupakan wakil kepala daerah atau pejabat pemerintah pertama di Provinsi Lampung yang meninggal akibat terpapar Covid-19.

Kepergian Edward Anthony sosok wakil bupati yang diakui warga sangat peduli dan merakyat ini meninggalkan duka mendalam tidak saja bagi keluarga dan kerabat namun juga bagi warga Desa Ramsay, desa tempat kelahirannya.

"Pamong desa setempat sempat mendapatkan pesan dari almarhum jika dirinya meninggal dunia almarhum meminta dimakamnkan di atas lahan yang tepat berada di belakang rumah pribadinya," jelas Kepala Kampung Ramsay, Rasidal.

Sebelumnya Edward Antony tercatat sebagai pasien nomor 310 di Provinsi Lampung dan menjalani perawatan di ruang isolasi rumah sakit umum daerah Provinsi Lampung.

Edward Antony memiliki riwayat perjalanan dari Jakarta pada 4-6 Agustus 2020 dan pada tanggal 8 agustus 2020 dinyatakan terkonfirmasi positif covid-19 setelah sempat melakukan pemeriksaan medis di salah satu rumah sakit swasta di Bandar Lampung.

Wakil Bupati Way Kanan ini akhirnya mengembuskan nafas terakhir di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Abdul Muluk Bandar Lampung setelah sepekan menjalani perawatan medis.

