MADISON - Polisi dan pengunjuk rasa di Kenosha, Wisconsin bentrok di malam kedua menyusul penembakan seorang pria kulit hitam oleh polisi pada Minggu (23/8/2020).

Jacob Blake ditembak tujuh kali di punggung oleh polisi saat mencoba masuk ke mobilnya. Pria yang bekerja sebagai seorang penjaga keamanan itu dilaporkan dalam kondisi stabil setelah mendapat perawatan.

Protes segera pecah di Kenosha setelah penembakan itu, dan kini telah memasuki malam kedua.

Ratusan orang berbaris di markas polisi pada Minggu malam (23/8/2020). Kendaraan dibakar dan pengunjuk rasa berteriak "Kami tidak akan mundur". Media melaporkan demonstran meneriakkan “Tak ada Keadilan, tak ada damai”.

Gubernur Wisconsin, Tony Evers telah memanggil Garda Nasional untuk membantu polisi setempat mengamankan dan memulihkan situasi. Evers mengatakan “mobilisasi terbatas” Garda Nasional dilakukan atas permintaan pejabat lokal, dan ditujukan untuk membantu penegakan hukum "melindungi infrastruktur penting" dan memastikan orang dapat berdemonstrasi dengan aman.

"Setiap orang harus bisa mengungkapkan kemarahan dan frustrasinya dengan menggunakan hak Amandemen Pertama mereka dan melaporkan seruan untuk bertindak ini tanpa takut akan ketidak amanan," katanya sebagaimana dilansir BBC.

Look wtf happened in kenosha !!! WHAT IS GOING ON 🙏🤦🏽‍♂️ police brutality is REAL pic.twitter.com/RRxncCLy8e— Midwest Exposer (@hutchguwop) August 24, 2020