KENOSHA - Warga yang marah menyerang gedung pengadilan dan melemparkan bom molotov ke petugas di Kenosha, Wisconsin setelah sebuah video viral, memperlihatkan polisi menembak seorang pria kulit hitam tujuh kali dari belakang, memicu demonstrasi dan kerusuhan.

Para perusuh masuk ke gedung pengadilan setempat dan menyalakan api di lantai dasar, sementara penjarahan dilaporkan terjadi di daerah tersebut.

Sebuah klip yang beredar di media sosial menunjukkan kerumunan orang yang marah mengelilingi sebuah mobil patroli, melemparkan bom molotov dilemparkan ke petugas. Beberapa detik kemudian seorang polisi terlihat tiba-tiba roboh, sementara seorang saksi mata mengatakan polisi itu “baru saja disambit bata”.

Kemarahan massa dipicu oleh video yang memperlihatkan polisi menembak seorang pria kulit hitam tujuh kali di punggung dari jarak dekat. Pria yang diidentifikasi sebagai Jacob Blake itu ditembak saat dia berusaha masuk ke dalam mobilnya di Kenosha, Wisconsin.

Blake dilaporkan dirawat di rumah sakit dalam kondisi serius.

Pihak berwenang di Kenosha mengumumkan jam malam darurat setelah kerusuhan terjadi setelah penembakan.

Look wtf happened in kenosha !!! WHAT IS GOING ON 🙏🤦🏽‍♂️ police brutality is REAL pic.twitter.com/RRxncCLy8e— Midwest Exposer (@hutchguwop) August 24, 2020