JAKARTA- PT Pegadaian (Persero) terus berperan aktif dan mewujudkan kepedulian pada dunia pendidikan melalui program Pegadaian Goes to Campus dengan membangun The Gade Creative Lounge di Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat Rabu, (07/10/2020).

Peresmian ditandai dengan pemotongan pita dan serah terima dari Direktur Jaringan Operasi dan Penjualan PT Pegadaian (Persero) Damar Latri Setiawan, dan diterima oleh Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Rina Indiastuti, M.SIE.

Direktur Jaringan Operasi dan Penjualan Pegadaian, Damar Latri Setiawan mengatakan, sesuai dengan namanya The Gade Creative Lounge merupakan sebuah tempat yang bisa digunakan oleh generasi muda berkumpul sekaligus menuangkan ide kreatif mahasiswa. The Gade Creative Lounge ini dibentuk dengan konsep mini co-working space, dilengkapi dengan sarana dan prasarana seperti LCD, komputer, hingga mini perpustakaan.

“Di tempat ini mahasiswa bisa berdiskusi, bahkan menciptakan ide kreatif dan menghasilkan suatu karya yang bermanfaat,” ujar Damar.

Damar menambahkan, melalui The Gade Creative Lounge ini diharapkan mahasiswa semakin mengenal Pegadaian dengan berbagai produk dan layanan yang dimiliki. Nantinya diharapkan juga mahasiswa dapat bergabung dan menjadi mitra sebagai Agen Pegadaian.

“Selain menjadi tempat belajar yang nyaman, kami berharap tempat ini juga memberikan inspirasi kepada generasi muda untuk memulai bisnis, salah satunya dengan menjadi Agen Pegadaian. Dengan menjadi Agen Pegadaian, mahasiswa dapat belajar sekaligus bekerja untuk mendapatkan penghasilan

Sementara itu Rektor Universitas Padjajaran, Prof. Dr. Rina Indiastuti, M.SIE mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama yang telah dilakukan antara Pegadaian dengan pihak universitas. Ia berharap mahasiswa dapat memanfaatkan fasilitas tersebut dengan sebaik-baiknya.

“Tempat ini bisa dipakai oleh seluruh mahasiswa, untuk mereka gunakan sebagai tempat untuk mengasah skill, perubahan pola pikir, bekerjasama dalam tim, dan berbagai kemampuan lainnya yang mereka butuhkan untuk masa mendatang,” jelas Rina.

Rangkaian acara peresmian dilanjutkan dengan webinar Indonesia Millenials Financial Summit 2020, yang menghadirkan Direktur Jaringan Operasi dan Penjualan Pegadaian Damar Latri Setiawan dan Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan OJK Horas Tarihoran. Dengan webinar ini diharapkan dapat memberikan pelajaran dan pengetahuan bagi kaum milenial dalam mengelola keuangan yang baik dan mengenal emas sebagai salah satu investasi dan menguntungkan.

CM

(yao)