TUNIS – Seorang pria berusia 52 tahun tewas setelah kiosnya dibuldoser petugas saat dia tidur di dalam pada Selasa (13/10/2020). Insiden ini memicu meletusnya kerusuhan besar di Kota Sbeitla, Kegubernuran Kasserine di Tunisia.

Menurut Gubernur Kasserine, Mohamed Semcha, pria yang identitasnya belum dapat diidentifikasi itu meninggal setelah atap kiosnya roboh menimpanya setelah pemerintah kota melakukan pekerjaan pembongkaran di sejumlah bangunan.

Dia mengonfirmasi bahwa Brigade Investigasi Garda Nasional ditugaskan untuk melakukan penyelidikan terkait insiden tersebut. Juru Bicara Pengadilan Magistrat Kasserine, Riadh Nouioui, mengonfirmasi bahwa kasus telah dibuka untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kematian pria itu.

Diwartakan Middle East Eye, pria itu mengetahui keputusan pembongkaran kiosnya, tetapi memutuskan untuk bermalam di sana bersama putranya untuk mencegah operasi itu. Pejabat kota yang melaksanakan perintah pembongkaran tersebut dikabarkan tidak mengetahui adanya orang di kios tersebut.

Sbeitla municipality of #Kasserine demolished a Koshk (tiny corner shop) today at 4 am without checking if there was anybody inside. The decision caused the death of 52 year old owner who was sleeping inside to guard it. So far PM Mechichi announced "the exemption" of 2 officials pic.twitter.com/nCpGitWE8v— Ghaya Ben Mbarek غاية بن مبارك (@Ghaya_BM) October 13, 2020