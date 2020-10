PRESIDEN RI Joko Widodo memberi selamat kepada Jacinda Ardern yang kembali terpilih sebagai perdana menteri Selandia Baru. Partai yang dipimpin Ardern meraih kemenangan besar dalam pemilihan umum Selandia Baru, Senin (19/10/2020).

“Selamat terhangat untuk Perdana Menteri Jacinda Ardern @jacindaardern dari Selandia Baru atas kemenangan dalam pemilihan kembali Anda.

“Menantikan untuk bekerja lebih dekat dengan Anda dalam lebih memperkuat persahabatan dan kerja sama antara kedua negara besar kita,” demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam cuitan di Twitter, Senin.

Warmest congratulations to Prime Minister Jacinda Ardern @jacindaardern of New Zealand for your victorious re-election.



Looking forward to working closer with you in further strengthening friendship and cooperation between our two great nations. pic.twitter.com/wKU3jS9RFh— Joko Widodo (@jokowi) October 19, 2020