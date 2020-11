JAKARTA – PT Pertamina (Persero) meraih 9 penghargaan dan mendominasi seluruh pemenang dari berbagai kategori dalam ajang BUMN Branding and Marketing Award 2020.

BUMN Branding and Marketing Award merupakan event yang digelar BUMN Track yang didukung oleh Arrbey Consulting yang tahun ini telah memasuki tahun ke-8 dan mengangkat tema “Optimizing Omni Channel on Branding and Marketing”. Penghargaan ini bertujuan memberikan apresiasi kepada perusahaan berkinerja unggul dan berkompetisi di pasar global melalui inovasi branding dan marketing dengan optimalisasi Omni Channel sekaligus sebagai alat ukur keberhasilan bisnis.

Senior Vice President Corporate Communication & Investor Relation Pertamina, Agus Suprijanto menyampaikan, setelah melalui serangkaian proses seleksi yang melibatkan 114 perusahaan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN yang turut berkompetisi pada ajang 8th BUMN Branding and Marketing Award 2020, Pertamina group mampu bersaing dan unggul dari perusahaan lain.

Agus mengungkapkan, pada kategori korporasi, PT Pertamina (Persero) dinobatkan sebagai The Best Brand Identity pada kategori BUMN karena sebagai perusahaan energi, Pertamina dinilai mampu menjaga identitas perusahaan.

“Pertamina juga menyabet penghargaan sebagai The Best Global Branding & Marketing yang merupakan penghargaan tertinggi di ajang ini, karena telah mampu menjadi leading company dalam melakukan branding & marketing serta melebarkan layanan dan sayap bisnisnya di lingkup nasional maupun global, baik melalui holding company maupun anak perusahaannya,” ujarnya.

Melalui berbagai inovasi yang dilakukan, lanjut Agus, sederet Anak Perusahaan Pertamina pun berhasil membawa pulang penghargaan pada ajang ini, diantaranya PT Pertamina Trans Kontinental sebagai The Best Trans Archipelago kategori Anak Perusahaan BUMN, PT Lubricants sebagai The Best Brand Communication dan The Best Global Branding and Marketing Strategy kategori Anak Perusahaan BUMN, serta PT Pertamina Gas Negara,Tbk yang berhasil meraih penghargaan The Best Brand Communication untuk kategori BUMN dan Anak Perusahaan BUMN Tbk.

Selain itu, beberapa nama Direksi Anak Perusahaan Pertamina juga semakin memantapkan dominasi kemenangan Pertamina dalam ajang tersebut yang mana berhasil mendapatkan predikat sebagai The Best CMO Branding and Marketing Award pada kategori Anak Perusahaan maupun kategori BUMN & Anak Perusahaan Tbk meliputi Fariz Aziz Direktur Komersial PT Gas Negara Tbk sebagai pemenang The Best Creative Marketing Initiative, Andria Nusa yang menjabat sebagai Director of Sales and Marketing PT Pertamina Lubricants sebagai pemenang The Best International Marketing serta Arsono Kuswardanu Direktur Marketing PT Pertamina Trans Kontinental sebagai pemenang The Best Marketing Teamwork.

Menurut Agus, didukung oleh tim dewan juri yang kompeten dari berbagai kalangan profesional dan pakar branding marketing, hasil BUMN Branding dan Marketing Award 2020 menjadi salah satu tolok ukur pencapaian Pertamina untuk terus berinovasi secara kompetitif ditengah tantangan yang semakin besar pada skala nasional maupun global. Optimalisasi Omni channel juga menjadi salah satu tantangan bagi Pertamina untuk mendukung pencapaian branding dan marketing ditengah situasi global saat ini.

”Kami berterima kasih atas penghargaan tersebut, karena ini menunjukkan masih tingginya kepercayaan stakeholders kepada Pertamina. Dengan transformasi perusahaan yang sedang dijalankan saat ini, Pertamina berkomitmen untuk terus memberikan energi positif bagi bangsa Indonesia,” pungkasnya.

CM

(yao)