JAKARTA - Kehidupan Joe Biden berawal dari sebuah rumah kecil di North Washington Avenue. Pemilik nama lengkap Joseph Robinette Biden, Jr. lahir di Scranton, Pennsylvania, putra dari Catherine Eugenia Finnegan Biden dan Joseph Robinette Biden, Sr., dan anak pertama dari empat bersaudara.

Ketika Joe berusia 10 tahun, keluarga Biden pindah ke Claymont, Delaware, untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Ini menjadi keadaan yang disebut Joe ke rumah.

“Selama masa remaja dan kuliah saya, banyak pria dan wanita mengubah negara seperti Martin Luther King, Jr., John F. Kennedy, Robert Kennedy, dan saya terhanyut dalam kefasihan mereka, keyakinan mereka, besarnya ukuran impian mereka yang nampaknya mustahil,” kata Biden seperti dilansir dari joebiden.com

Kekaguman ini yang kemudian membuat Joe mendaftar di University of Delaware, di mana dia mengambil jurusan ganda dalam sejarah dan ilmu politik. Dia melanjutkan ke Universitas Syracuse, di sana dia mendapatkan gelar sarjana hukumnya.

Punya Keluarga

Joe kemudian menikahi Neilia Hunter di St. Mary's of the Lake di Skaneateles, New York pada 1966. Mereka pun memiliki tiga anak bersama, Joseph R. “Beau” Biden, III, Robert Hunter, dan Naomi Christina.

Joe kemudian masuk ke sebuah firma hukum di Wilmington sebagai pekerja paruh waktu sebagai pembela umum. Pada usia 29, Joe menjadi salah satu orang termuda yang pernah terpilih menjadi Senat Amerika Serikat.

Sayangnya, beberapa minggu kemudian, tragedi menimpa keluarga Biden ketika Neilia dan Naomi tewas dan Hunter serta Beau terluka parah dalam kecelakaan mobil.

Beberapa tahun kemudian di 1977, Beau dan Hunter memberi tahu ayah mereka bahwa inilah saatnya meminta Jill Jacobs, yang saat itu adalah seorang guru bahasa Inggris sekolah menengah, untuk menikahi dengannya. Mereka menikah di Kapel Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York City.

Jill kemudian berhenti mengajar, dan menjadi ibu rumah tangga pada 1980, keluarga mereka lengkap dengan kelahiran Ashley Blazer, yang dinamai oleh saudara laki-lakinya.

Kampanye pertama Joe pertama kali meminta pembiayaan publik untuk kampanye di awal tahun 1970-an. Dalam beberapa dekade mendatang, dia terus mengambil tindakan untuk memulihkan dan memperkuat lembaga demokrasi AS, dimulai dengan melindungi hak memilih. Joe pun memimpin delegasi senator untuk bertemu dengan pejabat Kremlin di Moskow, guna menyampaikan persyaratan AS untuk ratifikasi Pembicaraan Pembatasan Senjata Strategis atau SALT II. Ini adalah awal dari kepemimpinannya selama puluhan tahun dalam kendali senjata nuklir dan negosiasi keamanan strategis untuk menjaga keamanan rakyat Amerika, mencegah perlombaan senjata nuklir yang tidak terkendali. Joe juga menyerukan tindakan untuk mengatasi perubahan iklim dan melindungi lingkungan sebelum itu menjadi masalah utama, memperkenalkan Undang-Undang Perlindungan Iklim Global. Pada saat kekerasan berbasis gender masih dianggap sebagai "masalah keluarga", Joe menulis dan mempelopori Violence Against Women Act, undang-undang penting yang mengkriminalisasi kekerasan terhadap perempuan, dan mengubah pemahaman tentang kekerasan domestik dan seksual. Wapres Pada 23 Agustus 2008, pada pidatonya di Springfield, Illinois, Barack Obama mengumumkan Joe sebagai pasangan wakil presiden. Di bulan-bulan dan tahun-tahun mendatang, mereka menjadi teman baik, dan keluarga mereka semakin dekat. Presiden Obama meminta Joe untuk pertama-tama membantu meloloskan dan kemudian mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Pemulihan ekonomi. Pada 2017, dalam sebuah upacara di Gedung Putih, secara mengejutkan Presiden Obama memberi Joe Presidential Medal of Freedom with Distinction, penghargaan sipil tertinggi yang bisa diterima warga sipil. (mrt)