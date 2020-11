NEW YORK - Pemilu Amerika Serikat (AS) berakhir dengan adanya demonstrasi di sejumlah wilayah. Di New York, para demonstran pun terlibat bentrok dengan kepolisian setempat.

Departemen Kepolisian New York (NYPD) mengatakan mereka melakukan sekitar 50 penangkapan dalam protes yang dilakukan pada Rabu malam waktu setempat. Selain New York, Kepolisian Portland juga menangkap 10 orang dalam demonstrasi setelah melakukan kerusuhan di pusat kota.

Polisi di kota Portland pun menyita kembang api, palu, dan senapan setelah demonstrasi larut malam, setelah pemungutan suara dalam pemilihan presiden AS.

“Semua demonstrasi dan kerusuhan yang dinyatakan terjadi di pusat kota. Kami telah melakukan 10 penangkapan,” kata juru bicara Kepolisian Portland kepada Reuters.

Demonstrasi juga terlihat di beberapa kota AS lainnya, ketika para aktivis menuntut agar penghitungan suara dilanjutkan tanpa hambatan di beberapa kota, termasuk Atlanta, Detroit, New York, dan Oakland.

Sebelumnya, sekira 100 orang berkumpul untuk acara antaragama, sebelum pawai yang direncanakan melalui pusat kota Detroit, di negara bagian Michigan, berubah menajdi demonstrasi menuntut penghitungan suara penuh dan apa yang mereka sebut transisi kekuasaan secara damai.

Portland memang telah menjadi sasaran demonstrasi sejak kematian George Floyd pada Mei silam, seorang Afrika-Amerika yang meninggal karena kekerasan petugas polisi Minneapolis. Protes pun kadang-kadang berubah menjadi bentrokan antara demonstran dan polisi serta antara kelompok sayap kanan dan kiri. (mrt)

(amr)