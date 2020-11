PARA pendukung Presiden Donald Trump berencana berkumpul di Washington pada Sabtu (14/11) untuk mendukung klaim presiden bahwa pemilihan presiden (pilpres) pada 3 November dicurangi. Klaim tersebut belum terbukti.

Beberapa aksi unjuk rasa dijadwalkan hari itu, termasuk Million MAGA (Make America Great Again) March, Women for Trump dan demonstrasi Stop the Steal, yang menyuarakan klaim penipuan yang belum terbukti dalam pilpres.

Baca Juga: Apa Tugas yang Menanti Suami Kamala Harris di Gedung Putih?

Trump menolak mengakui proyeksi kemenangan mantan wakil presiden Joe Biden. Ia beralasan terjadi kecurangan di beberapa negara bagian. Pejabat pemilu negara bagian melaporkan tidak ada penyimpangan serius dalam pemungutan suara yang akan memengaruhi hasil pemilu.

Rencana demonstrasi, yang dipromosikan tokoh media konservatif serta nasionalis kulit putih, itu telah memicu rencana demonstrasi tandingan yang diorganisir oleh organisasi anti-fasis dan anti-rasisme.

Kelompok sayap kanan Proud Boys mengatakan beberapa anggotanya hadir. Harian Washington Post melaporkan bahwa pakar teori konspirasi dan penyiar Infowars Alex Jones memimpin rombongan Stop the Steal dari Texas.

Baca Juga: Joe Biden Menang di Georgia, Trump Siratkan Kemungkinan Adanya Pemerintahan Baru

Protes pro-Trump juga diperkirakan akan berlangsung di kota-kota besar lainnya di seluruh negeri. Trump pada Jumat (13/11) mencuit, "Mengharukan melihat dukungan yang luar biasa di luar sana, terutama demonstrasi yang bermunculan di seluruh negeri, termasuk yang besar pada Sabtu di D.C. Saya akan mencoba mampir dan menyapa."

Tidak jelas berapa banyak orang yang akan berpartisipasi dalam aksi di Washington.

(Ari)