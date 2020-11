NEW YORK - Sekelompok mahasiswa di Rochester Institute of Technology, New York, berhasil menemukan teks manuskrip tua abad ke-15. Penemuan ini terjadi ketika mereka menggunakan sistem pencitraan yang mereka kembangkan sebagai mahasiswa baru.

Naskah itu sebetulnya adalah bagian dari koleksi seni perguruan tinggi. Tetapi setelah menggunakan pencitraan ultraviolet-fluoresensi, ternyata manuskrip itu menjadi palimpsest - manuskrip di atas perkamen dengan beberapa lapisan tulisan.

Awalnya, kelas tersebut diminta untuk membangun sistem pencitraan multispektral UV dan diminta agar mesin membaca teks tersembunyi pada dokumen.

Mereka meminjam beberapa perkamen dari Koleksi Carry dan ketika diletakkan di bawah sinar UV, kursif Prancis gelap muncul di bawah teks yang terlihat.

Karena faktor biaya yang mahal untuk membuat perkamen ketika manuskrip itu ditulis, jadi daun terkadang dihapus dan digunakan kembali untuk dokumentasi baru.

Teks yang dihapus tidak terlihat dengan mata telanjang, tetapi menggunakan area spektrum cahaya lain yang dapat menerangi tanda kimiawi dari tulisan awal dan menghapus teks yang terlihat.

“Ini luar biasa karena dokumen ini telah ada di Cary Collection selama sekitar satu dekade sekarang dan tidak ada yang memperhatikan. Dan karena ini juga dari Koleksi Ege, di mana ada 30 halaman lain yang diketahui dari buku ini, sungguh menarik bahwa 29 halaman lain yang kami ketahui lokasinya berpotensi juga menjadi palimpsests,” ungkap Zoë LaLena, seorang mahasiswa ilmu pencitraan tahun kedua yang mengerjakan proyek tersebut.

Sebagai informasi, koleksi Otto Ege adalah serangkaian manuskrip yang dikumpulkan oleh Otto F. Ege, seorang guru dan pemecah buku terkenal.

Ege membuat koleksi daun dari manuskrip abad pertengahan yang rusak atau tidak lengkap dan menjualnya atau mendistribusikannya ke perpustakaan dan koleksi khusus di seluruh Amerika Utara, termasuk ke Cary Collection,

Para siswa ini meletakkan palimpsest di bawah sistem pencitraan UV dan menangkap tulisan tersembunyi dengan kamera yang dipindahkan ke komputer sehingga mereka bisa membacanya. Nantinya naskah akan diperiksa oleh sejarawan yang akan menentukan teks dan artinya.

Kurator Koleksi Seni Grafis Cary Steven Galbraith mengatakan penemuan itu menarik karena daun serupa telah dipelajari secara ekstensif oleh para sarjana di seluruh negeri, tetapi tidak pernah diuji dengan sinar UV atau dicitrakan sepenuhnya.

“Para siswa telah memberikan informasi yang sangat penting tentang setidaknya dua dari daun manuskrip kami di sini dalam koleksi dan dalam arti tertentu telah menemukan dua teks yang tidak kami ketahui ada dalam koleksi tersebut,” terang Galbraith.

“Sekarang kita harus mencari tahu apa teks-teks itu dan itulah kekuatan pencitraan spektral dalam lembaga budaya. Untuk memahami sepenuhnya koleksi kami, kami perlu mengetahui kedalaman koleksi kami, dan ilmu pencitraan membantu mengungkapkan semua itu kepada kami,” tambahnya.

Para siswa cerdas ini berhasil dipilih untuk mempresentasikan proyek tersebut di acara Kongres Internasional Studi Abad Pertengahan 2021 dan juga Imagine RIT: Festival Kreativitas dan Inovasi pada tahun depan.

(amr)